Slovenskom presne pred týždňom otriasla smutná správa, že zomrela herečka Soňa Valentová († 76). Fanúšikovia jej môžu venovať tichú spomienku v Národnom divadle. Ako to však vyzerá s jej verejnou rozlúčkou?

Soňa Valentová patrila medzi naše legendárne herečky. Do umeleckého neba odišla iba päť dní po kolegyni a kamarátke Maríne Kráľovičovej. Tie mali dokonca spoločnú šatňu v divadle. Zatiaľ čo Marína verejnú rozlúčku v činohernej sále Národného divadla už mala v pondelok 12. decembra, termín tej Valentovej stále nie je známy. „Podľa našich informácií sa rodina herečky Sone Valentovej s ňou rozlúči v súkromí a o verejnej rozlúčke v divadle zatiaľ vedomosť nemáme,” prezradila nám tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková. Rovnako tak o ničom nevedia ani jej hereckí kolegovia.

Mladučká Katka Hasprová s mamou Soňou Valentovou a zosnulým otcom Pavlom Hasprom. Zdroj: archív

„Ani my herci zatiaľ nič nevieme, či bude mať Sonička Valentová rozlúčku v divadle,” povedal nám František Kovár, ktorý neskrýval prekvapenie nad tým, že je okolo nej nejako ticho. Rovnako aj verejnosť by sa určite rada rozlúčila s legendárnou herečkou, no, žiaľ, rodina má zrejme iné úmysly. Fanúšikovia jej zatiaľ môžu venovať tichú spomienku v kondolenčnej knihe.

„Vážení priatelia, so Soňou Valentovou sa budú môcť rozlúčiť všetci, ktorí ju mali radi a chcú jej venovať tichú spomienku, prostredníctvom kondolencií do kondolenčnej knihy, ktorá je umiestnená vo foyer Činohry SND. Kondolenčná kniha bude verejnosti sprístupnená do utorka 20. decembra 2022. Budova Činohry SND sa pre návštevníkov otvára jednu hodinu pred začiatkom predstavení. Česť jej pamiatke,” znie oznam na facebookovom profile Činohry Národného divadla.

