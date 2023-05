Halčáková sa preslávila najmä vďaka hudobnej relácie Deka, kde bola moderátorkou. Úspech jej však do života priniesol niekoľko nepríjemností. „Keď som začala natáčať hitparádu Deka, alebo viac točiť, tak som mávala také sny, že nie som sama na vécku. Že vécka nemajú steny a že sa nemôžem ani vykakať, vycikať, ani si prdnúť. V noci som sa zobúdzala, že ježišmária, vidno mi pod nočnú košeľu. Mala som úplne takéto desivé sny, že som stále na očiach,” šokovala v relácii Zvedavá Zuza so Zuzanou Vačkovou. Zároveň však dodala, že pozornosť môže byť aj príjemná. „Ono je to veľmi príjemné byť na očiach, videná, počutá a oslavovaná, byť na titulkách časopisov. Ale toto, tento strach, mám vlastne dodnes,” dodala.

Slávka Halčáková priznala, že herectvo nie je jej poslaním. Zdroj: Instagram @slavkahalcakova