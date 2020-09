Vajdová aktuálne maká v dabingu. „Vždy si povieme, aby sme v hlase neprezrádzali, čo nasleduje, čiže viac-menej pred každou slučkou si to rýchlo prečítame potichu, potom si to pozrieme a nanečisto si to povieme, aby sme pasovali do úst. S režisérom si vysvetlíme, či ten výraz je málo, alebo veľa. Pripravujeme sa priebežne, ako to dabujeme,“ prezradila pre markizácke Teleráno Vajdová, ktorej hlas môžu diváci počuť v telenovele Statočný a krásna. Na herečke však bolo vidieť stopy únavy. Synček jej dáva zrejme poriadne zabrať.





Petra s manželom Martinom. Zdroj: Facebook