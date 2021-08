Petra Vajdová má za sebou viacero pádov, no zakaždým sa postavila na nohy. Momentálne sa jej darí nielen v dabingu, ale aj v divadle a seriáloch. V markizáckom Pánovi profesorovi si zahrala slobodnú mamu. Vie si predstaviť, že by ju v živote postretol rovnaký osud? „Nie, no ak by to prišlo, musela by som to zvládnuť. Pre ženu to musí byť strašne ťažké, najmä v prvých mesiacoch. Ten pocit ťarchy zodpovednosti, že je na všetko sama...“ prezradila Petra v rozhovore pre Eurotelevíziu.

Petra Vajdová. Zdroj: Emil Vasko

„Vidím, že nás Martinko potrebuje – aj svojho ‚tatu‘, aby mu ukázal to a to, aby si s ním zahral futbal, na ‚srandičky‘. Dieťa potrebuje oboch rodičov, to všetci vieme. No keď to nejde, tak to nejde. Obdivujem všetky slobodné mamičky a priala by som im, aby sa aj štát o ne dobre postaral, lebo to ťahajú za dvoch,“ dodala.

