,,V mojom prípade majú lieky mnoho vedľajších účinkov. To znamená, že mám reakciu na koži, neustále sa škriabem, búši mi srdce a veľmi to zaťažuje pečeň. Všetky napísané vedľajšie účinky sa mi prejavujú," povedala V podcaste so stand-up komikom Bekimom. Ako jedna z reakcií na lieky sa jej pred 15 rokmi objavila aj žihľavka po celom tele. „Každý deň mi tá červená svrbiaca časť kože prechádzala na inú časť tela. Až keď som sa prebudila s opuchnutou polovicou tváre, povedala som si, že to musím nejako riešiť," pokračovala.

Peťa Polnišová bola v Bekimovej šou. Zdroj: YouTube

Paradoxne jej vtedy pomohol ajúrvedsky pobyt, ktorý absolvovala dvakrát. Pomohlo jej to natoľko, že už nemusela jesť žiadne lieky. V podcaste so stand-up komikom Bekimom však teraz prezradila, že sa jej diagnóza vrátila. „Mala som hyperfunkciu štítnej žľazy a teraz vlastne aj mám, po covide sa mi to znovu obnovilo. Je to fakt ťažká choroba, nepríjemná. Bola som bez liečby až do tej doby, než som dostala minulý rok covid a vlastne sa to celé obnovilo. Takže teraz zase musím brať tie lieky a zase je vlastne všetko odznova,” dodala.