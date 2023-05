Herečka Petra Polnišová, ktorá sa pol roka naspäť druhýkrát vydala, prijala pozvanie do podcastu komičky Simony Salátovej s názvom 90-60-90, kde otvorene prehovorila o obraze samej seba.

Podľa slov Salátovej patrila Petra Polnišová k hosťom, s ktorými chcela absolvovať rozhovor od začiatku svojho podcastu. Dôvodom je, že herečka patrí k osobnostiach slovenského šoubiznisu, ktoré nemajú „štandardizovanú postavu“. „Čítala som si pred naším rozhovorom nejaký článok, v ktorom ťa vyslovene označili za reformátorku, ktorá sa nikdy nehanbila za svoje tvary, že si prvá žena, ktorá prišla do televízie a nehanbila sa za svoje kilá,“ poznamenala so smiechom Simona. „Áno, mala som o 3 kilá viac ako ostatné a oni všetci: ‚Tak tá sa nehanbí!‘ A ja si hovorím: ‚Fíha, aby som po kanáloch začala chodiť!‘ Dnes je to už, samozrejme, viac,“ odpovedala herečka.

Petra v Dunaji stvárňuje Židovku Annu Urbanovú. Herečka potvrdila, že nová séria obľúbeného seriálu sa aktuálne pripravuje. Zdroj: TV Markíza

„Ja som s mojím telom vždy bojovala. Myslím si, že sa to začalo v puberte. Mala som kamošky, ktoré mali Sklěnaříkovej nohy – a ja som vždy mala moje dva stĺpiky, ktoré ma držia. Už vtedy som videla, že napriek tomu, že som bola pomerne štíhla, tá proporcia, ktorá sa dnes označuje za ideál, tam rozhodne nebola. Ale mne pomohlo, že som začala hrávať v divadle. Lebo už vtedy som bola jediná, ktorá bojovala s váhou. Tak som si uvedomila, že to, čo som vždy považovala za svoju nevýhodu, môžem pretavovať do výhody. Vtedy som sa začala cítiť dobre, lebo som si uvedomila, že kto má hrať také osoby, keď nie ja?“ pokračovala.

Premiéra filmu Vitaj doma brate! Na snímke je Petra Polnišová. Zdroj: MATEJ KALINA

Uviedla na pravú mieru aj fakt, že nikdy nemala partnera, ktorý by mal problém s jej váhou, dokonca, že takých priťahovala. „Môj muž je ‚velice praspokojný‘. Ani si nevšimol, že som pre moju štítnu žľazu pribrala. Chvalabohu za takúto jeho mozgovú hmlu,“ zasmiala sa. Priznala, že aktuálne má nadváhu, pretože mala veľké hormonálne problémy, ktoré sa, našťastie, už upokojili, ale jej váha ide dole veľmi ťažko. „Moje stehná vážia viac ako Andrea Verešová, ale teším sa z každého kila dole. Mám problémy s kolenom, mala som 2 operácie. Tá váha na bolesti môjho kolena naozaj pôsobí. A to nehovorím o iných zdravotných problémoch. Ale nerada by som, aby niekto na mňa ukazoval prstom. Nejdem zapierať, že je všetko v pohode, tvrdiť, že mať nadváhu je super. Ja chcem byť zdravá!“