Petra síce tvorí v seriáli pár so židovským študentom architektúry Dávidom, ale pobláznila aj nemeckého vojenského pridelenca Waltera Klausa, ktorého hrá Ján Koleník. V súkromí však už niekoľko rokov randí s hereckým kolegom Vladislavom Plevčíkom. A práve s partnerom a kamarátmi sa Petra vybrala koncom minulého týždňa na hudobný festival Colours of Ostrava, odkiaľ sa podelila s fanúšikmi o zamilovanú fotku. Ale im to pristane, čo poviete?

V seriáli Eva učarovala aj nemeckému Walterovi. Zdroj: TV Markíza