Natália sa premenila na speváka Dextera Hollanda a za úlohu sa mala naučiť jeden z ich najznámejších hitov Pretty Fly (for a White Guy). Moderátorovi Martinovi Nikodýmovi viackrát povedala, ako tento štýl neznáša. Napriek tomu zvládla svoje číslo bravúrne, za čo ju pochválila aj porota. Ona si však išla svoje, a to dosť teatrálnym spôsobom. „Ja to neznášam, ja nemám rada puuuuunk, to je hroznéééé,” afektovala na pódiu. „Ja ešte ako vyzerám a potom po takomto punku, normálne sa hanbím, najradšej by som sa schovala za teba! Chcem ísť domooooov, dajte mi operu radšej, neeeechcem tu byť,” kričala ako rozmaznané decko, za čo ju diváci poriadne zvozili.

Premenila sa na Dextera z The Offspring. Zdroj: TV Markíza

„Je preafektovaná až, až,” napísala fanúšička šou. ,,Ja neviem, ale ona je taká preafektovaná,” pridali sa ďalší. „Vystúpenia má super, ale to jej správanie mimo nich. Afektovaná je až strach,” alebo „Trochu mi prekáža jej vyjadrovanie, trochu afektované, ale spieva dobre,” „Číslo celkom dobré, na ženu, len mi trošku prekážali tie prehnané reakcie, ako sa jej to nepáči,” reagovali diváci. Ako sa hovorí, menej je niekedy viac a v tomto prípade to platilo aj o správaní Natálie.