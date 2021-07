Herečka s maďarskými koreňmi Eva Vica Kerekes (40) sa preslávila nielen vďaka svojmu talentu, ale aj svojmu bujnému poprsiu, ktoré v každom filme bez problémov tasila do kamier.

Na utorkovej premiére novinky Snúbenec alebo milenec, v ktorom hrá Vica hlavnú úlohu, však všetkých prekvapila. Ak by ste čakali, že dorazí v sexi šatách s mega výstrihom, ako to bolo u nej zvykom, zmýlili by ste sa.

Eva Kerekes. Zdroj: Archív

Herečka zvolila béžové šaty, ktoré jej zakrývali úplne celý dekolt, ktorým sa kedysi tak rada pýšila.