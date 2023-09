Mama dvoch detí, manželka, učiteľka na umeleckej škole či herečka. Michaela Čobejová je žena mnohých talentov. Nedávno prijala pozvanie do obľúbenej relácie Dámsky klub, kde o plánoch do budúcnosti prehovorila s moderátorkou Soňou Müllerovou. „Čím som staršia, tým je pre mňa psychicky náročnejšie hrať. Čím som staršia, tým je to horšie. Práve uvažujem, že by som už s herectvom skončila,” šokovala Michaela moderátorku a dodala: „Hrám od svojich ôsmich rokov a je to naozaj veľmi dlhý čas. Celý proces ma vyčerpáva a je pre mňa vyslovene nepríjemné sa na seba pozerať. Hovorím si, že už prišiel čas uzavrieť túto etapu a venovať sa režírovaniu.”

Postava Michaely Čobejovej prežila vo filme Smolu nosíš ty, láska - románik na dovolenke. Zdroj: Sardinka Production

Michaela priznala, že herectvo ju už dlho nenapĺňa radosťou. „Málokto si to uvedomuje, ale herectvo je veľmi náročné povolanie. Je to veľmi dehonestované povolanie a ste veľmi na očiach. Je to vyčerpávajúce. Vážne uvažujem, že by som už nehrala a veľmi by sa mi uľavilo. Som racionálna, som exaktný typ. Pre mňa je právo alebo pedagogická činnosť. Herectvo nie je povolanie pre mňa. Mne toto povolanie už roky prináša viac utrpenia ako radosti,” dodala.