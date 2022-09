Moderátorka Let's Dance Martina Zábranská síce randí s výrazne starším hercom iba pár mesiacov, no láska jej očividne prospieva. Brunetka doslova rozkvitla a dokonca aj schudla pár kíl. Dôkazom toho je jej najnovšia fotka, ktorou sa pochválila z víkendovej svadobnej veselice. „Svadba na vychodze,” napísala Zábranská na svojom profile na Instagrame a priložila aj snímku jej outfitu.

Krst knihy "Zakliata jaskyňa" v Bratislave. Na snímke Martina Zábranská. Zdroj: EMIL VAŠKO

Martina zvolila síce čiernu farbu, no v obtiahnutom nohavicovom overale s odhalenými ramenami jej to viac ako seklo. Herečka a moderátorka predviedla štíhlu postavičku. „Úplne že najkrajšia,” okomentoval jej fotku fanúšik Hugo. „Ty to tam určite oživíš,” pridal sa istý Peťo a komplimenty jej vyjadrili aj mnohí ďalší.

