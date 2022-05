Pani Marína Kráľovičová bola rekordmankou na doskách, ktoré znamenajú svet. V národnom divadle pôsobila dlhých 74 rokov. Členstvo v divadelnom súbore ukončila k 1. januáru 2022. Po dlhých rokoch pocítila, že je načase sa rozlúčiť. Okrem toho však rada navštevovala rôzne spoločenské podujatia, kde ju vždy sprevádzala dcéra Jana Kocianová. Tá, keď je treba, je milovanej mame vždy nablízku. Pani Marína sa naposledy ukázala v spoločnosti v júli 2020, keď prišla na otvorenie módneho butiku v Petržalke. Spoločnosť jej vtedy tiež robila jej dcéra. Obe si akciu užívali a rozdávali úsmevy jedna radosť. Herečka je známa tým, že vždy vystupuje s noblesou a eleganciou a napriek pokročilému veku pôsobila vždy vitálne.



Marína Kráľovičová na módnej šou. Zdroj: Emil Vasko

Počas pandémie koronavírusu sa však zastavil život a rovnako tak išli bokom kultúrne či spoločenské akcie. Vždy pozitívne naladená pani Kráľovičová, keďže patrila medzi rizikové a najviac ohrozené osoby, si dávala veľký pozor. „Mamička je veľmi, veľmi zodpovedná. Riadi sa pokynmi hygienikov a vlády a takmer vôbec nikam nechodí. Zostáva doma, a keď jej je už veľmi dlho, dá si ochranné rúško a ide sa krátko prejsť a načerpať energiu na bratislavský Slavín,“ povedala vtedy týždenníku Šarm jej dcéra.



Najťažšie obdobie covidu trvalo necelé dva roky. Situácia sa vracia do normálu a ľudia sa konečne stretávajú aj na akciách. Jednou takou bol nedávno aj krst knihy v Bratislave, na ktorý bola pozvaná aj pani Kráľovičová. “Pozvaná bola aj pani Marína, ale je vážne chorá, tak nemohla prísť,” povedal nám nedávno náš zdroj, ktorý na spomínanej akcii bol. “Pani Kráľovičová je dosť chorá, neviem ale o nej nič bližšie. Už má na to aj nárok,” dozvedeli sme sa od ďalšieho zdroja z jej blízkeho okolia.



Herečka, ktorá onedlho oslávi 95 rokov a RTVS o nej pri tejto príležitosti chystá dokument, sa podľa našich informácií má nachádzať u dcéry v Prahe. “Pani Kráľovičová je u dcéry v Prahe, s nikým nerozpráva. Jediný, kto s ňou komunikuje, je jej dcéra,” dozvedeli sme sa od ďalšieho zdroja z herečkinho okolia. Snažili sme sa spojiť aj s pani Kocianovou, no do uzávierky sa nám to, žiaľ, nepodarilo.



