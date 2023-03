Herečka Kamila Heribanová (33) zamierila po materskej do televízie, a to rovno do markizáckej novinky. Manželka Dana Heribana (42) najnovšie hviezdi v Mame na prenájom, kde ju môžeme vidieť po boku Vladimíra Kobielskeho. So svojou skutočnou rodinou si však vyrazili na dovolenku a hrdí rodičia ukázali rozkošných synčekov.

Kamila vstúpila do seriálu Mama na prenájom ako relatívne neznáma tvár, no hneď sa zhostila úlohy dcéry Maroša Kramára. Ponuku z televízie prijala po materskej dovolenke a predtým pôsobila skôr v divadle. Herečkin muž Dano Heriban je divákom viac než známy, poznajú ho ako hudobníka a herca - najmä ako Ďura Brmbalíka z Hornej Dolnej.

Manželia Heribanovci sa rozhodli pre kúsok oddychu a odcestovali na Tenerife. Prirodzene neodišli vo dvojici, ale rovno s celou rodinnou "posádkou". Svojich fanúšikov tak potešili aj najnovšími fotkami ich ratolestí.

Herečka si na chvíľu zahrala aj po boku svojho manžela v seriáli Druhá šanca. Zdroj: Instagram/kami_heribanova

"Život sa skladá z okamihov radosti a šťastia, ale aj strachu a bolesti. Z pracovných povinností, ale aj oddychu a osobnej či rodinnej zábavy. Nič prevratné neobjavujem, to je jasné. Nad tým všetkým by mala lietať láska, ako hlavná hybná sila života. Ďakujem osudu za to, že ju cítim, môžem odovzdávať a rovnako vďačne prijímať. Zažil som a zažili sme ako rodina prvú letnú dovolenku v zimnom období a bolo to prekrásne. Želám to aj vám, urobte si priestor a čas pre spoločné zážitky, akéhokoľvek druhu. Tenerife bolo voľbou, ktorá nás oblažila, nadchla, opantala....Milujem svoju rodinu, ďakujem za ňu Bohu, " vyznala sa herečka na svojom Instagrame.