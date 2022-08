Lujza spolu s Didianou už dlhší čas spolupracujú na spoločných stand up vystúpeniach. Na štvrtkovú šou v Bratislave však dorazila Lujza s novým účesom. Na hlave jej prikvitli dredy. Pre viacerých fanúšikov to bolo poriadne prekvapenie. Vyzerá to tak, že sa inšpirovala Kristínou Tormovou či Miriam Kalisovou, ktoré na tento výstrelok nedajú dopustiť.

„Nemám dobré vlasy. Padajú. Nemám alopéciu, ak si z toho niekto bude robiť zábavu, tak sa zasmejem alebo rozplačem. Neviem, podľa nálady. Ak by tomu, čo si zo mňa robí zábavu, dal môj muž facku, tak sa zahanbím,” posťažovala sa ešte v marci. Možno aj to bol dôvod, prečo si dala spraviť dredy.

Prečítajte si tiež: