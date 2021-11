Pani Nagyová, diváci vás poznajú najmä ako princeznú Arabelu. Pamätáte si ešte na celé to obdobie?

Dnešné deti už Arabelu nepoznajú. Majú a sledujú iné detské filmy, ak vôbec ešte sledujú. Dnešné mobily a iPady majú inú stratégiu. Pre mňa sú to dnes iba útržky z tohto obdobia, ako keď vám zrkadlo spadne na zem a rozbije sa do tisíc malých sklíčok. Je to, žiaľ, 40 rokov a ani sa mi nechce tieto sklíčka už pozlepovať.

Prekáža vám, že ľudia si vás okamžite spájajú hlavne iba s touto postavou?

Ignorujem ich. Je to síce od nich milé, že si spomenú, ale povrchné. Keď chce niekto poznať herečku Janu Nagyovú, tak by mal hlbšie nahliadnuť do mojej filmografie, aby sa dozvedel niečo viac o mojich stvárnených postavách či už v televízii, alebo vo filme. Aj keď pozitívnej kritiky zo strany odborných žurnalistov bolo pomenej.

Po Arabele ste sa ešte niekoľkokrát objavili vo filmoch, no potom ste s tým sekli. Prečo?

Kariéru som ukončila po narodení syna Harryho v roku 1987. Bola som zamilovaná do muža zo Spolkovej republiky Nemecko a nášmu bývalému totalitnému režimu to príliš nevoňalo. Mala som často na krku ŠtB a špicľov. Bola som už vynervovaná aj z toho, že ako tehotná žena som nemohla vycestovať za snúbencom do Nemecka. Zahraničný „snúbenec “ nebol v komunistickom Československu akceptovaný. Skôr naopak. Bol nežiaduci, pretože ideológia kapitalizmu v tom čase bola pre mnohých politických funkcionárov nákazlivou a nebezpečnou chorobou! A tak som bola donútená vstúpiť oficiálne do nového manželského zväzku, a tým som „parazitným funkcionárom“ povedala jednoducho „zbohom“ a začala som žiť nový slobodný život s rodinou aj na úkor mojich hereckých ambícii.

Od roku 1987 žijete v zahraničí, nechýba vám rodné Komárno?

Komárno je a zostane mojím rodným mestom na južnom Slovensku. Žila som tam do roku 1969, krátko po okupácii nášho štátu ruskými vojskami sme sa presťahovali s rodičmi do Bratislavy. Otca ako vojaka z povolania preložili z kasární v Komárne na nové pracovisko do Bratislavy. Mesto Komárno ako také mi nechýba, skôr Bratislava, v ktorej som prežila krásne študentské časy. Obdobie začínajúcej spevácko-hereckej kariéry. Aj keď v útlom detstve som túžila stať sa profesionálnou krasokorčuliarkou.

Ako často chodievate na Slovensko?

„Domov“ sa vraciam stále menej a menej. Už len samotná epidémia mi znemožnila a prekrížila mnohé plány. Niekoľko ráz som musela cestu na Slovensko odkladať. Mamička nás opustila tento rok a nestihla som sa s ňou ani rozlúčiť. Naposledy som bola doma v septembri tohto roku na rodinnej oslave. Inak rodinu mám roztrúsenú po celom Západoslovenskom kraji.

Čomu sa aktuálne venujete?

Momentálne dovolenkujem s rodinným „klanom“ Pulm/Schlegel v Taliansku. Čerpám energiu na natáčanie nového koprodukčného filmu „Dvě slova jako klíč“, ktorý režíruje Dan Svátek. Veľmi sa už teším na moje filmovacie dni v Dánsku a na môjho filmového partnera, legendu poľského filmu a charizmatického herca Daniela Olbrychskeho.

Ste niekoľkonásobná mama, máte nejaké vnúčatko?

Áno. Dve . Jednu Vnučku vo Viedni a jedného vnuka takmer na konci sveta …. Na Novom Zelande

Ste tretíkrát vydatá. Čím vám najviac učaroval váš manžel Toni?

Učarovala som ja jeho. Bola to láska na prvý pohľad. Potrebovala som oveľa viac času, kým som sa vrhla do nového, už tretieho a dúfam, posledného vzťahu. Manžela a otca posledného potomka dcéry Sophie-Emma milujem a nesmierne si vážim.

Objavíte sa v seriáli Sestričky. Ako ste sa popasovali s novou úlohou?

Bola to „rýchlovka“ a mala som len týždeň na prípravu roly v seriáli Sestričky. Herec potrebuje nejaký čas, aby sa s postavou stotožnil, dokonale sa naučil text, ovládal celý príbeh od začiatku do konca. Životná skúsenosť je nesmierne vítaná. Byť autentická v akejkoľvek postave má u mňa veľkú prioritu!

Roky ste sa v žiadnom seriáli neobjavili. Prečo ste prikývli práve na Sestričky?

Prečo som prikývla? Odvaha, náhoda, osud? Dobrá otázka. Asi som bola pod vplyvom uspávajúcich medikamentov, nie? Žarty bokom. Bola som v nemocnici po operácii ramena a trošku aj melancholická. V jednom okamžiku prišla nečakane namiesto sestričky do izby ponuka z Markízy zahrať si v populárnom seriáli Sestričky na Slovensku. A to úlohu ležiacej pacientky. No tak, povedzte, nie.

V Čechách budete natáčať novú rozprávku Princ Mamánek. Úlohu mala pôvodne hrať Libuška Šafránková a potom Hanka Maciuchová. Nemali ste obavy, keď vám ponúkli túto úlohu? Človek vie byť poriadne poverčivý...

Priklaňam sa k Poverčivosti, ale tentokrát sa ponuknutá šanca, vrátiť sa opäť pred filmove kamery, stala mojou osudnou. Ako v 5. Symfónií od Beethovena. Životné prekážky už nepoznám a tak moja neprekonateľná a vnútorná sila, znásobená filmovou postavou “kráľovnej Ľudmily” a to ešte po boku sympatického Martina Hubu , ma presvedčili. Tato prekrásna rozpravka od Jana Budaře mi otvorila nové dvierka.

