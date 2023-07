V takejto úlohe ste ho ešte nevideli! Maštalír hviezdi vo viacerých filmoch a v seriáloch. Diváci ho milujú napríklad v markizáckom seriáli Pán profesor. Tentoraz však nahodí oblek a vyberie sa do vôd justície. V novej trojdielnej minisérii pre VOYO si totiž zahrá obhajcu mladíka Tomáša Tomana (Jan Nedbal). Príbeh inšpirovaný skutočnou udalosťou a rovnomenným podcastom dostane už od 28. júla aj seriálovú podobu. Kým z Maštalíra bude na obrazovkách právnik, v reálnom živote si takýto džob nevie predstaviť.

Tomáš Maštalír Zdroj: TV MARKÍZA

„Neviem si predstaviť, že by som robil čokoľvek iné. Je to však práca, do ktorej keď sa človek zahryzne, vie byť určite zaujímavá. Je to tiež o mravčej práci, o schopnosti vidieť to, čo iní nevidia, a ak v celej tej halde dôkazového materiálu uvidíte to, čo ostatní nie, tak máte šancu vyhrať. Viem si predstaviť, že je to extrémne zaujímavé,“ prezradil Maštalír pre Markíza.sk. Ako sa s novou úlohou popasuje, uvidíte už koncom júla iba na VOYO.