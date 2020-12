Televízia včera odvysielala vianočný špeciál Nového života. V ňom sa Alexander Bárta objavil s dlhými vlasmi, Milo Kráľ s účesom na Hamšíka, no najväčším prekvapením bola Helena Krajčiová. Zbavila sa dlhých vlasov a predstavila sa v krátkom ryšavom účese. Samozrejme, čo sa týka Bártu a jej, išlo iba o krátkodobú zmenu, keďže mali na hlavách parochne, no aj tak, čo poviete na ich nový imidž? Hlavne, čo sa herečky týka. Pasovali by jej takéto vlasy?

Alexander Bárta, Helena Krajčiová a Milo Kráľ. Zdroj: tv joj

