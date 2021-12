Pripravovaný komediálny seriál Hranica je slovenskou verziou chorvátskeho licencovaného originálu Na granici. Odohráva sa na slovensko-ukrajinskej hranici, kde vo fiktívnej obci Krivé žije niekoľko rodín, ktoré sa podieľajú na pašovaní všetkého, okrem ľudí, zbraní a drog. Do pašovania je zapletená aj jedna ukrajinská rodina, ktorá vlastní obchod s potravinami v najbližšej ukrajinskej dedine. V hlavných úlohách sa predstavia Simona Kollárová, Braňo Deák, Hana Gregorová, Peter Sklár, Michaela Čobejová, Roman Poláčik, Jozef Vajda, Gabika Dzuríková, Jevgenij Libezňuk a mnohí ďalší. Novinku uvidíte v januári na JOJ-ke.

Nový jojkársky seriál Hranica. Zahrá si v ňom Miška Čobejová a aj Peter Sklár. Zdroj: tv joj

Zorka Stračinová- Hana Gregorová

Zorka Stračinová je hlava pašeráckej rodiny. Útla žena v rokoch na prvý pohľad pôsobí krehko a nevinne, a preto by na ňu nikto nepovedal, čomu sa v skutočnosti venuje. Po pracovnej stránke je prísna, tvrdá a dáva si záležať na tom, aby všetko v „biznise“ šlo podľa jej predstáv. Netrpí totiž lenivcov a klamárov. Preto by si ako svojho nástupcu želala vnučku Petru Berkovú.

Šimon Kováč- Braňo Deák

Šimon príde pracovať do obce Krivé z Bratislavy a tak trochu za trest. Náhodne sa stretne s Petrou a jeden druhému sa okamžite zapáčia. Bude zaujímavé sledovať jeho vnútorný boj motívov - byť férový policajt, ktorý ide po stope organizovanému zločinu pašeráctva a vyriešiť srdcové záležitosti s vnučkou údajnej hlavy pašeráckeho gangu.

Petra Berková- Simona Kollárová

Petra je také dievča odvedľa - keď bola malá, bola akčná a hrala sa s chlapcami, no vyrástla z nej krásna žena, ktorú by všetci tí chlapci teraz chceli za ženu. Keďže je usmievavá, temperamentná a zodpovedná, je to presne ten typ ženy, ktorú by chcela mať za nevestu každá mama. Aj ona sama sa cíti na to, že by raz po babke prevzala pašerácky biznis, no má to háčik. Jedného dňa totiž spozná policajta Kováča.