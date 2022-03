FOTO Herečka Hana Gregorová: Bude mať 70, no pleť má ako mladica! TAJOMSTVO jej sviežej vizáže ×

Herečka Hana Gregorová (69) bude mať v auguste sedemdesiatku, no tento vek by jej nikto netipoval. O seba sa, samozrejme, stará, no ak by ste čakali drahé krémy či procedúry, boli by ste na omyle.