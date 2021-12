Ústrednou postavou nového seriálu Hranica, ktorý diváci uvidia na JOJ-ke už v januári, je Zorka Stračinová, hlava pašeráckej rodiny, ktorú stvárňuje herečka Hana Gregorová. Útla žena v rokoch na prvý pohľad pôsobí krehko a nevinne, a preto by na ňu nikto nepovedal, čomu sa v skutočnosti venuje. Tomu tvorcovia prispôsobili aj jej vizáž a šatník. Z očarujúcej dámy sa v maskérni mení na staršiu pani a je tak v porovnaní so svojím civilným imidžom na nepoznanie. „Maskérky nemajú so mnou toľko práce, ako to vyzerá. Len mi musia našedivieť vlasy, to je celé. Nelíčia ma, mám len mejkap, to je v podstate všetko. Ale ten účes, to trvá, pretože mám veľmi husté vlasy. Keby som si nechala vyrásť svoje šedivé, tak určite by som mala taký šedivý melír, ale to by trvalo, pretože mám dlhé vlasy celý život. Na to úplne nemám odvahu, možno raz si na to počkám. Alebo si to dám nejako stiahnuť,“ vysvetlila Gregorová, ktorá v maskérni trávi približne 20 až 30 minút.

Nový jojkársky seriál Hranica. Zdroj: tv joj

Herečka je svojimi dlhými a hustými vlasmi povestná celý život, no ako sama tvrdí, nie je za tým špeciálna starostlivosť, ale genetika. „Ja si myslím, že je to dispozícia. To mám po mojej mame a po mne to, vďaka Bohu, zdedili obe deti. Aj dcéra má krásne husté, aj môj syn má baranicu na hlave. Ja celý život používam šampón a kondicionér. A občas, ale to veľmi zriedkavo, raz za pol roka, pretože som lenivá, si dám olivový olej na hlavu. Urobím si zábal, aby sa pokožka vyživila. Najmä teraz, keď ich mám farbené. Ten olejový zábal je fakt veľmi dobrý a myslím si, že olivový olej je sám osebe dobrý,“ prezradila svoje tajomstvo.