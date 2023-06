Vo Vedme stvárňujete bezohľadnú a temnú Luciu. Doteraz sme pri vás boli zvyknutí na kladné postavy, no teraz hráte „záporáčku”. Ako sa vám hralo?

Hralo sa mi to dobre a bola som veľmi rada za dôveru, že som sa mohla naučiť niečo nové, a že som teraz mohla sama seba pozorovať v tom, ako to vyšlo. Čokoľvek, čo je iné pre herca, tak je veľmi vďačné a ponúka možnosť otvárať nové možnosti. No negatívnu postavu som hrala na VŠMU v našom školskom divadle. Odvtedy prešlo pár rokov a prišla takáto druhá príležitosť.

Vedeli ste už od začiatku, že túto úlohu zoberiete?

Na ponuku som kývla asi päť rokov predtým, ako sa to začalo realizovať. Takže áno, bol to už dlhodobý sen, že sa niečo také zrealizuje.

Gabika Marcinková na premiére minisérie Vedma. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Ako vnímate tento fantasy žáner, čary a nadprirodzené bytosti? Máte k nemu vzťah?

S mojou prácou prišlo to, že tento vzťah už začínam mať. Kedysi som bola skôr fanúšikom realistických drám, pretože sa mi to zdalo také, že som sa s tým vedela najviac stotožniť. Ale čím ďalej tým viac mám rada takéto rôzne žánre a som vďačná za to, že sa na Slovensku začínajú robiť.

Niekedy musíte mať na pľaci veľkú predstavivosť a hrať s niečím, čo sa tam ani nenachádza. Vie to byť aj pekná drina?

Niekedy aj, keď človek hrá taký ten klasický film, tak si to nevie predstaviť, ako to bude vyzerať. Pohľady často nie sú ani reálne, takže my veľmi často pracujeme s fantáziou aj v takých bežných produkciách. Toto bolo však o to zábavnejšie, že sme mohli robiť také vtipy, kaskadérske kúsky. Ja by som si ich priala aj viac. Raz sa mi stalo, že som mala tak nejako dopadnúť a druhý deň som sa nepriznala, že som si vyrazila dych. Skúšali sme to niekoľkokrát na žinenke a človek si povie, že aha, dobre mi to ide, to dám, a potom dajú žinenku preč.

