Herečka Gabika Marcinková (32) momentálne hviezdi v markizáckom seriáli Pán profesor. Akou však bola žiačkou ona a ako sa jej spolupracuje s Tomášom Maštalírom? V rozhovore nám prezradila aj to, či by sa pred kamerami ešte niekedy vyzliekla.

Momentálne hráte v seriáli Pán profesor. Aká ste boli žiačka vy?

Svedomitá, snaživá a vždy ochotná pomôcť (to aby ma spolužiaci brali, keď som už bola taká nesympatická „bifľoška“). Od istej chvíle ma však učenie začalo úprimne baviť a mala som rada svoje povinnosťami zaplnené dni. Po škole som väčšinou mala atletické tréningy a potom som sa venovala učeniu, často aj nad rámec toho, čo sa vyžadovalo, prípadne som sa pripravovala niekoľko dní dopredu.

Je vám učiteľka Belanská v niečom podobná?

To určite, len je to vždy trochu zjednošujúce hovoriť o svojich vlastnostiach a vlastnostiach postavy – tak ako sme my ľudia komplikované bytosti, tak sa aj väčšinou snažíme vytvoriť podobne komplikované postavy. A zároveň ich každý divák číta cez svoje skúsenosti, takže keby som aj teraz povedala, aká je Klaudia, niekto s tým nemusí súhlasiť. A tak je to dobre.

Gabika Marcinková Zdroj: Emil Vasko

Zvyknete sa nejako špeciálne pripravovať na svoje seriálové roly?

Iba ak je to vyžadované scenárom. Napríklad som raz absolvovala rýchlokurz snoubordingu alebo som sa učila jazdiť na skútri. Samozrejme, ani jedno by som teraz nevedela, išlo len o to, aby som neublížila sebe alebo niekomu inému počas záberov, kde malo byť vidieť mňa. Na náročnejšie obrazy som mala kaskadérku (a niekedy aj kaskadéra). Inak moja príprava spočíva v opakovanom čítaní scenára a predstavovaní si jednotlivých situácií. Aj počas bežných aktivít počas dňa, napríklad prechádzky s dcérou, si postavu, ktorú mám hrať, predstavujem. Ako chodí, ako uvažuje, ako rozpráva...

Pokračovanie na ďalšej strane: