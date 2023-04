Pani herečka a dnes speváčka šansónov sa nedávno objavila v podcaste Zoznam:sa, kde s moderátorom diskutovala o aktuálnom stave slovenskej televíznej tvorby. Spomínala, aké maniere a princípy mali jej kolegovia, kým dnešní herci fungujú bez hocijakej prípravy.

Fotograf strávil s hercami tri dni. Na snímke Eva Pavlíková. Zdroj: Emil Vasko

Poukázala na pásovú tvorbu dnešných seriálov, kde umelci nemajú žiadny vzťah s postavami. „Ja som si ešte zažila natáčanie takzvaných televíznych pondelkov. Mali sme normálne skúšky, ale ešte predtým sme sa až 5-krát stretli a režisér každému vysvetlil, aké sú vzťahy, čo je čo, a ako to má byť. Až potom sme išli do štúdia, kde najskôr prišiel kameraman, urobil si svietenie, skúšky a až po tomto všetkom sa išlo natáčať. Urobili sa 2 až 3 ostré, to bola úplne iná práca ako dnes,“ opísala skúsenosť.

Premiéra muzikálu Tisícročná včela: Na snímke Eva Pavlíková. Zdroj: Robo Homola

Smutne sa pousmiala nad skutočnosťou, že novodobá tvorba zanedbáva aj nasvetľovanie hercov. „V týchto nových seriáloch dnes môže hrať každý. Stačí, že hovoríte na polovicu úst a pozeráte sa do kamery - tak prirodzene. Žiadne veľké herecké výkony po vás nikto dnes nevyžaduje,“ opísala smutnú skutočnosť a dodala: „Česť výnimkám!“

