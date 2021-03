Mladá začínajúca herečka Eva Opáleková (23), ktorá študuje operný spev, stvárňuje v seriáli Červené pásky pacientku, ktorá trpí anorexiou. Len čo zacíti jedlo, príde jej zle a odmieta zjesť čo i len jablko. Ako je to s ňou v súkromí? Má stým aj osobné skúsenosti?

Pre Evu sú Červené pásky vôbec prvou hereckou skúsenosťou. „Našli ma cez sociálne siete. Napísali mi, či by som mala záujem. Chodila som na konzervatórium, takže možno vedeli, že niečo je vo mne. Ale našli ma podľa fotiek, skúsili ma na kastingu a vyšlo to,” priznala nedávno v Teleráne mladá herečka, ktorá sa musela zhostiť skutočne namáhavej úlohy.

Herečka Eva Opáleková hrá pacientku, ktorá trpí anorexiou. Zdroj: tv markíza

„To, že je Ema anorektička, bolo zo začiatku náročnejšie, ale snažila som sa do nej nejako vžiť. Ale myslím si, že je dôležité o tom hovoriť, ide o aktuálnu tému a veľa dievčat možno nie sú úplne spokojné samy so sebou. Podľa mňa je dobré, že aj takáto postava je tam,” opísala svoje pocity z natáčania s tým, že v súkromí si niečím podobným nikdy neprešla. „Nikdy som nemala problém s príjmom potravy a ani nikoho osobne nepoznám, čo by mal anorexiu, takže nemám s anorexiou skúsenosť. Milujem jedlo a rada jem,” povedala nám Eva, ktorá si však sama uvedomuje, že práve dokonalé fotky celebrít na sociálnych sieťach môžu byť pre dnešné mladé dievčatá akýmsi spúšťačom. „Upravené fotky s filtrami určite dobre neprospievajú dievčatám. Každá z nás má svoje chybičky krásy, ale je dôležité, aby sme sa prijali a mali sa rady také, aké sme,” prízvukuje mladá herečka. Nemusela však pre postavu držať nejaké diéty? „Pre seriál som nemusela chudnúť a ani držať žiadne diéty. S váhou som nikdy problém nemala,” dodala.