Dominiku môžu diváci aktuálne vidieť v šou S úsmevom po Slovensku, kde po boku Valábika, Čekovského, Tabačka a Zábranskej navštevujú rôzne kúty nášho kraja. Z herečky je už aj mama, s partnerom Danielom Fischerom vychovávajú dcéru Maiu (2). Herečka sa z času na čas podelí o zábery rodinky, ten posledný však medzi fanúšikmi vyvolal rôzne reakcie. Išlo o fotku s jej sestrou, kde ľudí nahneval Dominikin popis.

Dominika Kavaschová a Martina Zábranská v šou S úsmevom po Slovensku. Zdroj: Instagram/Martina Zábranská

„Často počúvam od ľudí: Chceme jedno dieťa, lebo sa mu chceme naplno venovať, aby mu nič nechýbalo. Ja vám takto poviem: Každý deň ďakujem, že mi rodičia dopriali sestru. Zbytočne písať, čo všetko mi dala, ako môj život obohacuje a ako ma formovala celé tie roky. Mať súrodenca je dar. Mať ju je mať všetko,” napísala netušiac, aké reakcie to vyvolá. „Škoda, že slovenské ženy dokážu aj vyznanie sesterskej lásky využiť na urážanie a odsudzovanie. Nie je sebecké mať len jedno dieťa, je to osobná voľba. Každý rodič má právo rozhodnúť sa, koľko detí chce a dokáže zvládnuť. Nie je to o tom, koľko detí máte, ale o tom, ako sa k nim správate a ako im poskytujete lásku a starostlivosť, “ znel jeden z komentárov.

"Nerozumiem, načo vyznaním sestre treba takto stavať ľudí proti sebe. Akoby sme tých názorov na opačných póloch nemali okolo seba dosť. Mám dvoch súrodencov - je to obrovský dar, mám len jedno dieťa, viac by som nezvládla. Je na každom, ako si zariadi život," opakovalo sa.

