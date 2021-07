Sympatická herečka, ktorá je známa z obľúbeného seriálu Oteckovia, Dominika Kavaschová, si užíva materskú dovolenku plnými dúškami. Presne pred 3 mesiacmi sa jej narodila dcérka, ktorej dala netradičné meno Maia. Tá má za sebou už prvú svadbu v živote. Kavaschová totiž vydávala sestru Janku, kde nemohla chýbať ani jej malá princeznička. Herečka zverejnila spoločný záber so snúbencom Danielom Fischerom, s ktorým mimochodom tiež bude onedlho kráčať k oltáru a malou Maiou. Dominika tak prvý raz ukázala svetu dcérku spredu, cez očká jej však ide kvetinka. Síce ju nepredviedla v plnej paráde, no treba uznať, že to je krásne dievčatko.

Jún 2021: Dominika Kavaschová ukázala postavičku dva mesiace po pôrode. Zdroj: Instagram D. K.