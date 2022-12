„Každý rok chodíme s kamarátmi 30. a 31. decembra, aby sme to tam oslávili na kopci. Teraz, bohužiaľ, mi to nevyjde, pretože opäť hrám. Dokonca hráme o 16.00 na Silvestra, to je také tradičné predstavenie s názvom Vedľajšie účinky, ale o 18.00 pôjdem ja na svojich kolegov. Kúpila som lístky pre mojich kamarátov, pre moju mamu a zoberiem aj syna a pôjdeme do SND na Stounov a potom pôjdeme všetci von na nejaký pohárik,” priznala Diana, hviezda seriálu Chatári, v Teleráne. A ako bude tráviť Vianoce?

Marko Igonda a Diana Mórová v Teleráne. Zdroj: TV Markíza

„Ja to mám odjakživa tak, že keď sa mi narodil syn, človek by si myslel, že bude so svojou rodinou a až potom príde k rodičom na druhý deň, ale moja mama je Eva, aj sa narodila na Evu. Ona má všetko v jeden deň, takže vždy som pri nej s rodinou aj s mojím bratom, u nej trávime Vianoce,” dodala.

