K desivému prípadu došlo ešte v nedeľu 2. januára podvečer v Miloslavove, v časti Alžbetin dvor (okr. Senec). Po útoku skončila Andrea v bratislavskej nemocnici. Dievča má z toho obrovskú traumu. Cez víkend sa pred domom údajnej mladej útočníčky konal protest. Tento nepochopiteľný skutok sa dotkol aj herečky Diany Mórovej, ktorá je mamou 15-ročného syna Quida.

„Keď som videla to video, mala som zimomriavky. Niečo strašné! Deti z tej nudy, keď nechodia do školy, si povedia, tak čo si dáme? Skúsme tieto lieky! Ja som to tam videla. To vás tak zabolí, že čo ti hrabe?! Ešteže to vyšlo von. Ale viete, koľko takýchto je?“ zamyslela sa Mórová, ktorá tak ako mnoho ďalších nad tým iba krúti hlavou.

„Deti v puberte sú vo vývine, nechodili cez pandémiu do školy, treba sa im častejšie venovať. Rodičia musia ísť do práce a kto je s nimi? Ulica. Niektoré nie sú na ulicu zvyknuté. Ja to vidím na svojom synovi. Má 15, je v puberte, musím sa mu venovať dvakrát viac. Všetko vysvetľovať, ukazovať aj zlé stránky, musíte byť pri dieťati a vysvetliť mu to,“ dodala Diana.

"Ella spamätaj sa!" odkázal jeden z účastníkov protestu údajnej hlavnej organizátorke šikany

