tak ide čas," zaspomínala si Diana. Na tejto fotke to ani nevyzerá ako ona.">

Vek je naozaj len číslo. Dôkazom toho je aj herečka Diana Mórová, ktorá má 52 rokov, no pri pohľade na ňu by ste jej toto číslo nikdy netipovali. Didi si momentálne po hektickom pracovnom období užíva zaslúženú dovolenku. A dokonca zverejnila aj fotku v sexi červených bikinách. Wau, pozrite na to vysekané brucho! Diana je skrátka stále kosť.

Hlavne prirodzene. To je motto Diany Mórovej. Zdroj: Alex Rymšinová pre Mazreku medical

Prečítajte si tiež: