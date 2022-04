Vdova po Jozefovi Adamovičovi († 74) Dača, ako ju všetci familiárne prezývajú, v diele Salemské bosorky od Arthura Millera stvárnila postavu Rebeky Nurseovej.

Ako je to u nej už zvykom, aj teraz predviedla skvelý výkon, za ktorý získala obrovský potlesk. Do hľadiska ju prišla podporiť aj dcéra Lucia s manželom. Zať pani Turzonovovej sa tak po dlhom čase ukázal v spoločnosti a treba uznať, že to je riadne sympatický muž, pri ktorom je Dačina dcéra určite nadmieru spokojná.