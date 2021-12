Verejnoprávna RTVS chystá veľký charitatívny program Noc nádejí. V rámci galavečera sa diváci môžu tešiť aj na premiéru novej piesne Vianoce, do ktorej sa vložila aj herečka Božidara Turzonovová (79).

Cieľom večera je pomoc Transplantačnej jednotke kostnej drene NÚDCH na bratislavských Kramároch. Slávnostným galavečerom budú divákov sprevádzať Karin Majtánová a Ján Žgravčák.

Premiéra filmu Zátopek Na snímke Božidara Turzonovová Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Moderátori privítajú v štúdiu rodiny detí, ktorým sa podarilo vyliečiť aj vďaka darcom. V rámci galavečera je pripravený bohatý hudobný program a v rámci neho veľká televízna premiéra novej vianočnej piesne Igora Timka Vianoce, ktorú naspieval spolu s Božidarou Turzonovovou. „Pri tvorbe sme vychádzali zo skutočnej hodnoty Vianoc. Po dokončení textu a melódie sme následne hľadali niekoho, kto je dostatočne čistý a skúsený životom na to, aby to mohol interpretovať. Voľba padla práve na pani profesorku Božidaru Turzonovovú a bolo to absolútne jasné,“ prezradil Timko. Priamy prenos galavečera Noc nádejí odvysiela RTVS na Jednotke v sobotu 4. decembra o 20.30 h.

