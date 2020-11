Herečka Bibiana Ondrejková (48) začala prostredníctvom sociálnej siete opäť čítať knihy. Síce jej to ide od ruky a jej fanúšikovia sú nadšení, niektorí by ste ju možno ani nespoznali.

Počas prvej vlny pandémie prišla s čítaním rozprávok Zuzana Fialová, ktorej nápad si získal množstvo fanúšikov. Najnovšie to skúša Ondrejková. Kým Zuzana bola v pyžame a čítala rozprávky, Biba zvolila vážnejší žáner.

Bibiana Ondrejková Zdroj: Matej Kalina

No už pri prvom pohľade na herečku si ľudia neboli istí, či je to naozaj ona. Ondrejková je totiž na videu bez štipky mejkapu. Možno stačilo len trochu špirály na oči a nepôsobila by unavene alebo akoby sa práve zobudila.

