V seriáli Svätý Max, ktorý u divákov slušne zabodoval, hráte gazdinku farára. Ako sa vám s mladým Vincentom Navrátilom natáčalo?

S Vincentom sa mi hrá úžasne. Máme radi humor a navzájom sa inšpirujeme.



Poznali ste sa už predtým?

S Vincentom sme sa pred natáčaním nepoznali. Poznám sa s Veronikou Žilkovou, jeho mamou, ale okamžite sme si rozumeli a spolu sa veľa smiali.



Hráte jeho domácu, viete si predstaviť, že by ste sa tým živili aj v reálnom živote?

No byť iba pani domáca by mi asi nestačilo, som veľmi aktívna a tvorivá žena, takže to by ma asi nenapĺňalo, sedieť doma a starať sa o blízkych ľudí. Keby som mala veľa peňazí, asi by som išla na cesty po svete.

Anna Šišková prebrala rolu po Eve Pavlíkovej. Zdroj: Continental Film

V seriáli hráte veriacu ženu. Ste veriaca aj v reálnom živote?

Áno, som veriaca. Verím v Boha.



Ide síce o kontroverznú tému, ale, žiaľ, netreba pred tým zatvárať oči. Ako vnímate škandály v cirkvi, ktoré sú v poslednom čase čoraz častejšie?

Je to hrozné, že sa pod rúškom cirkvi páchajú takéto strašné činy.



Predtým ste hrali v seriáli Sestričky primárku Martu. Hrala sa vám táto postava ľahšie ako domáca na fare?

Bližšia mi je pani domáca, je to milá a vtipná postava, taká teta. Marta v Sestričkách bola prísna a autoritatívna, to mi je trochu vzdialenejšie.



V Maxovi ste obklopená mladými hercami, ako sa vám s nimi spolupracovalo? Predsa len, je to úplne iná generácia.

Mladý kolektív v Maxovi sa mi úžasne páčil. Sú aktívni, stále sa smejú a nie sú unavení a ja si pripadám ako ich rovesníčka, smejem sa s nimi.

Anka Šišková si zahrala po boku Vincenta Navrátila v novinke Svätý Max. Zdroj: tv markíza

Máte dve dcéry, ako spolu vychádzate?

Moje dcéry sú aj moje najbližšie priateľky, moja najbližšia rodina. Veľmi ich ľúbim, len by som si priala byť viac s nimi.

Mladšia dcéra Tereza je vydatá za cudzinca. Navštevuje vás aj s manželom?

Terezka ma, samozrejme, navštevuje aj s manželom Jacobom a aj ja som ich navštívila v New Yorku.



A čo vy? Ste zaľúbená? Máte po boku nejakú spriaznenú dušu?

Áno, mám vedľa seba niekoľko spriaznených duší.



Viaceré čitateľky by určite zaujímalo, ako sa o seba staráte. Používate nejaké špeciálne prípravky? Dali by ste sa nahovoriť aj na nejaké estetické vylepšenia?

Nie, nemám na tele a tvári nič vylepšené. Myslím si, že to vidieť. Vedieť pekne starnúť je tiež umenie.



Poďme aj na smutnejšiu tému, vojna na Ukrajine. Ako to celé vnímate vy? Máte strach z možnej vojny?

Každý deň sa zobúdzam s tým, že pustím správy a dúfam, že sa táto hrôza skončí, hoci si uvedomujem, že to môže trvať ešte dlho. Je mi nesmierne ľúto ľudí na Ukrajine a áno, bojím sa veľmi, že by mohla byť vojna aj tu. Vlastne si to nedokážeme ani predstaviť, aké to môže byť.



Anna Šišková. Zdroj: LAURA WITTEKOVA