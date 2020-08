Mala to byť zaslúžená dovolenka, kúpanie v mori každý deň, no všetko sa herečke Anke Šiškovej zmenilo v priebehu pár minút. „Zlomila som si ruku. Stalo sa mi to v Chorvátsku teraz cez prázdniny, kde som bola na dovolenke. Trhala som figy a chcela som preskočiť, bola tam úplne vysušená zem a ako som skočila na taký briežok, šmykla som sa a spadla dozadu. A aby som nespadla na chrbát, podložila som si ruku a zlomila som si zápästie,“ opísala nám svoju nešťastnú príhodu Šišková. Tú sme stretli na nakrúcaní zábavnej relácie RTVS Záhady tela. Šou, ktorú moderuje Marián Miezga, sa začne vysielať na Jednotke od soboty 12. septembra.

Anna Šišková Zdroj: Michal Smrčok

„Zlomila som si ho až tak hlúpo, že mi kosť vyskočila vedľa, museli mi to naprávať, ani ma neumrtvili. Bolo to veľmi bolestivé,“pokračovala herečka, ktorej sa nepríjemný úraz našťastie nestal hneď v úvode dovolenky, čiže prvé dni si stihla oddýchnuť a zaplávať v mori, ktoré podľa jej slov zbožňuje.

„Veľmi mi to bolo ľúto. Domov sme síce predčasne nešli, ale už som si to potom neužila tak, ako som chcela,“ dodala herečka, ktorá bude mať ruku v sadre ešte dlhé štyri týždne.