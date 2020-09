Herečka Anka Šišková (60) nikdy nepatrila k ženám, ktoré by na sebe skúšali rôzne výstrednosti. Najnovšie však urobila výnimku.Ako to dopadne, uvidíte v utorok večer o 20:30 na Markíze.

Šišková hrá v seriáli Sestričky, primárku traumatológie. Napriek tomu, že sa snaží viesť svoje oddelenie k dokonalosti, aj ona sama niekedy spôsobí poriadny „prúser“. A to všetko len preto, že chce ohúriť muža. Konkrétne Mila Kráľa, ktorý hrá špičkového chirurga Filipa.

Šišková prišla do kontaktu s koronavírusom cez kamarátov. Zdroj: Emil Vaško

Pre neho si najnovšie nechá urobiť 3D mihalnice a dúfa, že si to nielen všimne, ale aj ocení. No keďže pri netradičnej kontrole na operačnej sále, kde bude sledovať, ako operuje, mihalnice jej z jedného oka spadne do otvoreného pacienta, kolosálny problém bude na svete.

