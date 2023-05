Andreu diváci poznajú predovšetkým ako dabingovú herečku, ktorá prepožičala hlas množstvám herečiek. Aj keď do súkromia pustí len málokoho, nezakryje, že prežíva šťastné obdobie po boku vysnívaného partnera. Brunetka už bola raz vydatá, a to za hereckého kolegu Ladislava Hrušovského, s ktorým ma dcéru Lujzu. Hoci tento zväzok nevyšiel, na lásku nezanevrela a dala šancu mladšiemu Róbertovi.



Herečky Andrea Karnasová a Zuzana Vačková si nerozumejú len v práci, ale sú dobré priateľky aj v súkromí. Zdroj: MARTIN DOMOK

Napriek tomu, že druhý manžel je jej splneným snom, sú veci, ktoré ju vedia pekne vytočiť. „Asi taká nepozornosť. My ženy totiž máme rady, keď muži vždy vedia, po čom túžime,“ priznala so smiechom pre jojkársky Top Star. Podľa jej slov sa mu však nikdy nestane, že by mu „vypadol” nejaký termín. Popol na hlavu si sypala skôr ona: „Ja som zabudla raz na jeho meniny, ale zas, on nie je dokonalý, priznám sa.”



Vie sa obracať aj v domácnosti či kuchyni? „Nie, nevie variť, takže urobí praženicu, čaj, ale myslím si, že to nie je až také dôležité. To je taká menšia chybička.” Aj keby mu varenie šlo, pri manželke by to jednoduché nemal, pretože má vysoké nároky. „Ja som taká prieberčivá a fajnová papuľka.”



