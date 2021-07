Adaptácia svetoznámej predlohy Úplní cudzinci (Perfetti sconosciuti) má najviac lokálnych remakov v histórii kinematografie. Komédia s trpkou príchuťou o partii českých a slovenských priateľov, ktorí sa schádzajú v byte, aby oslávili príchod Nového roka, nastavuje zrkadlo spoločnosti. „Je to filmový príbeh, ktorý pozeráte a hovoríte - wau! Viete sa vcítiť do väčšiny postáv príbehu, lebo sa to stalo aj vám. A keď nie, tak sa vám to skôr či neskôr stane," povedala o filme jeho producentka Wanda Adamík Hrycová.

Wanda Hrycová Zdroj: Instagram.com/wandahrycova

Počas večera sa zrodil medzi priateľmi zdanlivo nevinný nápad - vyložiť mobilné telefóny na stôl a nahlas zdieľať každú správu a prichádzajúci hovor. A začne sa hra, ktorá divákov neraz privedie k otázke: koľko toho o sebe (ne)smieme vedieť, aby sme mohli zostať priateľmi, milencami, manželmi, rodičmi?... „Bude to jazda,” reagoval na film Tomáš Maštalír, ktorý sa vo filme predvedie s úplne novým imidžom.

Mohlo by vás zaujímať: