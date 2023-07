Matúša Kolarovského sme si odchytili nedávno na párty v bratislavskom podniku, kde vystupoval pri príležitosti predstavenia nového albumu Simona Štubniaka (The Curly Simon) Zvláštny svet, na ktorom majú spoločnú pesničku. "Hudba je v mojom profesionálnom živote moja priorita. Pracujem na sebe a je to to, čomu sa chcem dlhodobo venovať. Aktuálne mám pripravené 3 nové single, takže sa máte na čo tešiť," odkázal svojim fanúšikom.

The Curly Simon release party k novému albumu “Zváštny svet”. Na snímke je Matúš Kolárovský. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Keď Matúš hovoril o svojej profesii, hovoril o nej ako o priorite, avšak nebál sa poznamenať, že svoj profesionálny a osobný život úplne oddeľuje. "Rodičovstvo je úplne prvoradá vec v mojom živote, všetko ostatné je až potom. Užívam si to. Teraz sme boli spolu na dovolenke, bola to extrémna skúsenosť," uviedol a dodal so smiechom: "Nea teraz všade chodí, rozpráva niečo, teda tak brbloce. Všetci ľudia na tom hoteli, kde sme boli ubytovaní, ju milovali. Každý deň chytila buď mňa alebo Veroniku za ruku, teda za prst, a len tak prechádzala okolo lehátok a kývala každému. Je veľmi komunikatívna. Má to mať po kom."

Veronika, Matúš a Nea oslávili Veľkú noc spolu. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CqskFG1tE1l/

Koniec koncov dopadla spoločná dovolenka rodičov výborne, i keď podľa Matúša to mala Veronika riadne náročné. "Hneď ako sme sa vrátili, ona zobrala zvyšok rodiny a išla rovno naspäť do Turecka. Mala so sebou už aj Lindu a to, to je teda strela," povedal s úsmevom na perách. Veronikina sestra Daniela, ktorá aktuálne čaká druhé dieťa s hercom Victorom Ibarom, odcestovať nemohla, a tak si Linda užívala na dovolenke so starými rodičmi, tetou Veronikou a sesternicou Neou.

Nea a Linduška si užívajú v Turecku, tehotná Daniela musela ostať doma. Zdroj: Instagram/veronikatwiins

Práve na vzťah s otcom druhého dieťatka Twiinsky sme sa pýtali aj Matúša. "S Victorom máme skvelý vzťah. Mám pocit, že Victor je taký môj starší brat a ešte tak aj vyzerá," povedal nám herec a s neudržateľným smiechom dodal: "Hlavne som sa na tom hrozne smial, že keď ich spolu zaregistroval, že som spolu. Hovoril som si, ,Toto sú blázni. Z tohto keď nebude virálny vtip, tak už neviem z čoho..´."

Victor Ibara s Danielou Nízlovou na Let's Dance. Vtedy ešte nik netušil, že spolu tvoria pár. Zdroj: Instagram/letsdance.markiza

Nakoniec nášho rozhovoru priznal, že za Victorovu prítomnosť je veľmi rád aj kvôli svojej dcérke. "Som hlavne šťastný, že okolo mojej Ney je viac "tmavých" ľudí. Ja som to tak v mojom živote nemal a potom som mal pocit, že som sám a potom človek robí silou mocou všetko pre to, aby sa začlenil, čo môže aj nemusí byť na škodu. Ale verím, že toto dcérke chýbať v živote nebude."

