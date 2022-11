Herectvo ho lákalo už odmala. Zatiaľ čo jeho kamaráti chodievali hrať futbal, on išiel do rozhlasovej družiny. Na konte má množstvo filmov či divadelných hier. A hoci navonok pôsobí tak, že poznámky od ľudí sa ho vôbec nedotýkajú, opak je pravdou. „Raz – v roku 2004 – mi jedna novinárka povedala, že ma má ako herca rada, lebo som strašne škaredý, takže to musím kompenzovať svojím vnútrom. Viem, že to myslela ako kompliment, v dobrom, ale vtedy ma to strašne ranilo a bol som z toho ‚chorý‘. Nedávno mi však moja dcéra povedala, že som pekný, a ja jej nemám dôvod neveriť,“ povedal pre Dobré noviny.

Muzikál Lazarus v DPOH. Zdroj: DPOH

V apríli 2019 si za ženu zobral svoju kolegyňu, oceňovanú divadelnú herečku Moniku Potokárovú († 27). V novembri toho istého roka ho však postihla obrovská tragédia. V ich spoločnom byte ju našiel bez známok života. Podľa medializovaných informácií si siahla na život.

