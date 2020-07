„Dúfajme, že ste si tohtoročnú ,Pohoda in the air’ 2020 podľa možností čo najviac užili. Veríme, že Pohoda Festival 2021 už bude v plnej verzii na trenčianskom letisku s vami všetkými,“ zveril sa Roth na Facebook a priložil aj dva zábery. Na jednom z nich pózuje s kolegyňou a kamarátkou Zuzanou Fialovou a druhý ho zachytáva s organizátorom spomínaného festivalu Michalom Kaščákom. Na prvý pohľad však bije do očí nový imidž známeho herca. Roth totiž zapustil sivú briadku. Táto zmena vizáže však hercovi pristane.

Robo Roth Zdroj: archív

