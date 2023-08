FOTO Herec Richard Autner po šou Let´s Dance: Markíza ho po novom obsadzuje do tohto seriálu ×

Richard Autner (31)) sa do povedomia divákov Markízy dostal účinkovaním v tanečnej šou Let's Dance, kde sa dostal až do 8. kola. No a onedlho bude na obrazovkách televízie hviezdiť znova, keď prijal ponuku do seriálu Pán profesor.