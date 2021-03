Peťo Kiss prijal pozvanie do markizáckeho Telerána a s moderátormi rozoberali aj citlivé témy. Bolo ťažké zahrať tak ťažkú úlohu? ,,Do onko pacienta sa jednoducho nedá vžiť… To si zažije iba ten onko pacient, ale nejako sa nám to predsa len podarilo,” povedal mladý herec s tým, že na pľaci bola vynikajúca atmosféra, zažili kopec zábavy a aj preto sa im tieto ťažké témy oveľa lepšie hrali.

Peťo Kiss so svojou seriálovou mamou Soňou Norisovou. Zdroj: tv markíza

Mohlo by vás zaujímať: