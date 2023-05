Stretla som vás na vernisáži obrazov maliara Igiho Brezu. Aký máte vzťah k umeniu, máte doma nejaké vzácne diela?

- Mám, ale nebudem konkrétne hovoriť, aké. K umeniu mám veľmi blízky vzťah. Ešte keď som študoval na VŠMU, ma to dosť uchvátilo, začal som impresionistami a potom som sa dostal k moderne. Takže čo sa týka výtvarného umenia, veľmi rád chodím na vernisáže a výstavy. Mám zopár slovenských favoritov, ktorých obľubujem. Keď sa dozviem o výstavách, hneď sa idem pozrieť a Igi Brezo k nim rozhodne patrí.

Peter Kočiš na staršej fotke. Zdroj: Robo Homola

Čo máte nové v živote? Účinkujete v seriáli Mama na prenájom, čo plánujete ďalej po pracovnej stránke?

- Na ČT sa začala 5-dielna miniséria Volha. Som z toho nadšený. Aj keď nerád hovorím o veciach, v ktorých účinkujem, aby to nevyznelo chválenkársky, ale teším sa, že je to naozaj výborné. Tak sa teším, že to je vonku. Potom s pánom režisérom Pachlom som točil ďalší seriál Octopus. Veľmi sme si padli do rany a bol tam aj výborný herecký kolektív, aj celý štáb. Tu na Slovensku rozbieham točenie seriálu pre RTVS s pracovným názvom Vtedy v Európe. Je to s Jankom Sebechlebským, s tým som robil aj Tajné životy. On je tiež taký môj obľúbený režisér. A účinkujem aj v Mame na prenájom. Moja postava sa už rozvíja. No a nedávno som mal v Košiciach premiéru Shakespeara, z čoho sa teším. Tak toto sú moje pracovné veci, ktoré ma napĺňajú a veľmi obohacujú.

V seriáli Mama na prenájom účinkujete po boku viacerých známych tvárí ako Maroš Kramár, Gabika Dzuríková, Vlado Kobielsky, Adam Bárdy atď… Ako sa vám s nimi pracuje?

- My sa veľmi nestretávame na pľaci, lebo naše úlohy sa zatiaľ neprelínajú. Najviac som s Peťom Kiššom, ktorý hrá môjho syna, potom s Peťou Blesákovou, ktorá hrá nie veľmi obľúbenú nevestu. S Adamom Bárdym sa občas stretnem. Ale máme dobré vzťahy, aj štáb je dobrý. Niekedy je to náročné, keď v noci prídem z divadelného zájazdu a o 6 ráno mám byť na pľaci. Ale teším sa z toho. Nebudem prezrádzať ďalej. Som nie úplne kladná, ale ani nie úplne záporná postava. Hrám profesora gynekológa z Viedne, je to veľký profesionál. Ale trošku pozerá na ľudí zvrchu a nie príliš empaticky. Ale to diváci, ktorí to sledujú, asi vedia.

Nedávno nás navždy opustil známy režisér Stanislav Párnický. Ako si na neho spomínate?

- Ja som s ním často točil, vlastne od mojich 12 rokov. Potom som s ním kontinuálne pracoval, či už na televíznych inscenáciách, alebo sme spolu veľa robili aj v Divadle Nová scéna. Rád spomínam na úžasnú inscenáciu Kto sa bojí Virginie Woolfovej, ktorú režíroval. Spolu sme pracovali aj na seriáli Kolonáda. So Stanom Párnickým som však trávil veľa času nielen v televízii, ale aj vo filme či v divadle. Aj sme sa radi stretávali v jednom podniku, v starej Národnej rade, v podniku Pulitzer. Veľmi mi bolo ľúto, keď som sa dozvedel, že zomrel. Mal som ho veľmi rád. Myslím si, že vedel vynikajúco pracovať s hercami.

Peter Kočiš s exmanželkou Nelou. Zdroj: Emil Vasko

V súkromí ste už niekoľko rokov šťastne zadaný s partnerkou Mirkou. Viete si predstaviť, že by ste sa druhýkrát oženili?

- Keď k tomu bude mať prísť, príde, keď k tomu nebude mať prísť, tak to nepríde. S Mirkou to neriešime. A či by som si to vedel predstaviť? Samozrejme, že by som si to vedel predstaviť, no my sme s Mirkou spokojní, šťastní, máme sa radi, vyhovuje nám to tak, ako to je. A možno miesto toho, aby sme peniaze investovali do svadby, ich investujeme do cestovania alebo si možno kúpime krásny obraz Igiho Brezu. Máme sa radi. Mirka je zlatúšik, je to veľmi príjemná, inteligentná, krásna žena, ktorá mi v živote veľmi pomohla! Dúfam, že sa na tom v živote nič nezmení, a dúfam, že ju neomrzím (úsmev).

V minulosti ste boli dlhé roky ženatý s manželkou Nelou. Ako spolu vychádzate?

- Vôbec sa nestretávame. S dcérami sa stretávam, no s Nelou to už je kapitola za nami.