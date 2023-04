Začínať odznova po viac ako dvadsiatich rokoch nie je pre nikoho jednoduché. O to viac, ak ste pod drobnohľadom médií a zvedavej verejnosti. Napriek tejto skutočnosti sa so svojím osudom herec Peter Kočiš popasoval. S exmanželkou Nelou ho navždy budú spájať dve krásne dcéry Tereza (23) a Sára (19). Po jeho boku už piaty rok vídať sympatickú blondínku Mirku Frankovskú, ktorá je jeho kolegyňou z Divadla Nová scéna. Herec má zo vzťahu veľkú radosť. Párik sa spolu často objavuje na spoločenských akciách a inak to nebolo ani nedávno.

Peter Kočiš s exmanželkou a ich dcérami. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Spolu prijali pozvanie na vernisáž výtvarníka Igiho Brezu (57), ktorá sa konala v priestoroch Bratislavského hradu. Tú totiž Peter Kočiš moderoval. A keď sa skončil oficiálny program, kde hostí zabávala speváčka Marcela Molnárová spolu s hudobníkom Henrym Tóthom, Peter si poobzeral obrazové diela Brezu a spoločnosť mu robila jeho láska Mirka. A keďže dvojica spolu vyzerá nadmieru spokojne a žiari šťastím, zaujímalo nás, či sa herec vidí znova pred oltárom.

Na snímke je herec Peter Kočiš s prieteľkou na nádvorí divadla Teatro Colorato. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

„Keď k tomu bude mať prísť, príde, keď k tomu nebude mať prísť, tak to nepríde. S Mirkou to neriešime. A či by som si to vedel predstaviť? Samozrejme, že by som si to vedel predstaviť, no my sme s Mirkou spokojní, šťastní, máme sa radi, vyhovuje nám to tak, ako to je. A možno miesto toho, aby sme peniaze investovali do svadby, ich investujeme do cestovania alebo si kúpime krásny obraz Igiho Brezu,“ prezradil nám Kočiš. Jeho láska tak na svadobné zvony môže zabudnúť.

Dvojica je šťastná aj bez oficialít a známy herec a moderátor nedá na svoju polovičku dopustiť. Venoval jej takéto krásne vyznanie: „Mirka je zlatúšik, je to veľmi príjemná, inteligentná, krásna žena, ktorá mi v živote veľmi pomohla! Dúfam, že sa na tom v živote nič nezmení, a dúfam, že ju neomrzím (úsmev).“



Prečítajte si aj: