Topoľský je vyhľadávaným dabingovým hercom a jeho hlas sa všetkým automaticky spája so slávnym seriálovým Frasierom alebo hercom Jackom Nicholsonom. Nedávno dokonca zahviezdil v šou Tvoja tvár znie povedome a momentálne účinkuje v markizáckych Oteckoch. V súkromí je štvornásobným otcom štyroch dcér. Prvý raz sa oženil ešte počas vysokej školy a tatkom sa stal už ako 22-ročný. S prvou manželkou má dcéry Luciu a Rebeku. V roku 2007 si vzal o 20 rokov mladšiu tanečnicu Mariku Hadovú, s ktorou má dcéry Kristínu a Karolínu. Aj toto manželstvo však skončilo rozvodom.

Rok 2007: Svadba Pavla Topoľského s druhou manželkou Marikou. Zdroj: Július Dúbravay

Nový vzťah a opäť s výrazne mladšou tanečnicou Vierkou sa prevalil v roku 2016. Mnohí si vtedy mysleli, že vďaka tejto známosti „odkopol” manželku Mariku. Pravda však bola inde – manželia už istý čas spolu nežili. „Poznáme sa naozaj dlho. Ale spolu sme približne od „leta“. Nemám veľmi potrebu to komentovať. Nie je to žiadna aféra. My s manželkou viac ako dva roky nie sme spolu a viac ako rok nežijeme v jednej domácnosti. Tak nechápem to momentálne prekvapenie,” povedal nám Topoľský na jeseň 2016. Herec účinkoval s tanečnicou Vierou v Ďurovčíkovom predstavení Na skle maľované. Práve tam preletela povestná iskra a v roku 2018 sa tajne zosobášili. O ich svadbe netušili vtedy ani najbližší kolegovia.

Svoj vzťah najnovšie posunuli opäť o krok ďalej. Podľa našich informácií sa Topoľský už onedlho stane opäť otcom. Jeho o 27 rokov mladšia manželka nosí pod srdcom ich prvé spoločné dieťatko. „Pána Topoľského sme videli na jednom z bratislavských trhovísk. Vyzeral spokojne, niet sa čo čudovať, jeho manželka má už výrazné tehotenské bruško,” dozvedeli sme sa od nášho čitateľa.

Keď sme oslovili samotného herca, tehotenstvo nám síce priamo nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. „Odkiaľ to máte?” opýtal sa prekvapene. „Takéto veci nezverejňujem a ani nechcem. Mám dosť týchto všelijakých hejtov, Veď poznáte ľudí,” reagoval Topoľský. Ten to síce komentovať viac nechcel, no jeho polovička radostné očakávanie už nezamaskuje. Pre herca to bude už piaty potomok. Či to bude ďalšia dcéra alebo tentoraz sa mu „konečne” pošťastí chlapček, nechajme sa prekvapiť.

Vianočná PLUSMÁNIA Zdroj: archív

