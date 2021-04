Herec Peter Batthyany (54) prijal pozvanie do zábavnej šou RTVS Záhady tela, kde si zmeria vedomosti s Andrejom Bičanom (46). Okrem toho pred kamerami priznal jednu vec.

Batthyany ako aj všetci ostatní umelci sú už vyše roka bez práce. Nedávno prijal pozvanie na nakrúcanie relácie, kde bol rád, že konečne sa videl s kolegami. Pred nimi však vyšiel s pravdou von, že za posledné obdobie sa celkom slušne vypapkal.

„Spomenul som si na jednu záhadu môjho tela. Počas tejto pandémie nechápem, akože z čoho som začal priberať. Skutočne nechápem! Žijem zo vzduchu (smiech), ide to do krásy, tukov a tak. Je to fantázia,” prezradil Peter, ktorý si však ťažkú hlavu z toho nerobí. „Inak zabudol som ti povedať, Peťo, veľmi dobre vyzeráš,” prerušil ho Miezga. „Kedysi som mal 80 kíl, dnes mám 92 kg. Som statný chlap, nechápem, z čoho priberám,” dodal s úsmevom herec. Celú reláciu si môžete pozrieť už dnes večer na Jednotke od 20.30 hod.

