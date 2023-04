Ondrík patrí k jedným z našich najúspešnejších hercov, a tak nie je žiadnym prekvapením, že práve on sa zhostil náročnej úlohy obávaného mafiána. Ako vnímal divoké a krvavé 90. roky?



Herec Milan Ondrík na sebe v rámci prípravy na film Miki poriadne zamakal. Zdroj: Instagram/milan_ondrik

„Žili sme časy, ktoré boli pre nás vtedy normálne a obyčajné, a to, že boli v správach nejaké veci, sa stávalo bežnou súčasťou nášho života,” povedal nám po galavečere Slnko v sieti. Herec ďalej podotkol, že vidí veľkú paralelu medzi minulosťou a súčasnosťou.



„Tak ako sa stáva teraz, že nám prestáva prekážať, keď sú susedia vo vojne a že už sme na to zvyknutí. Dokonca sú reakcie, že sú alergickí na modro-žltú farbu. Takýmto ľuďom by som prial, aby to zažili na vlastnej koži, pretože sa nechceme pozerať na to, aký sme národ, ale chceme si nahovárať to, akí sme dobrí. A nechceme vidieť to, čo sa deje zlé,” povedal rozhorčene.



Milan Ondrík stvárnil v seriáli Iveta homosexuálneho návrhára, svoju úlohu zvládol bravúrne. Zdroj: TV JOJ

Podľa jeho slov je preto veľmi vďačný, že začali vznikať filmové snímky o obdobiach, ktoré neboli najsvetlejšími. „Dúfam, že ďalšie generácie nebudú točiť o tomto období ako o najtemnejšom,” dodal.









