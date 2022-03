Z Matúša Kvietika je hrdý otecko. Svoje tajomstvo vyzradil počas rozhovoru pre markiza.sk. „Máme papagája, je geniálny a naučili sme ho nadávať. A to bol problém, lebo potom sa nám narodilo dieťa a on nadával aj pred tým dieťaťom. Áno, už som tata. V novej role sa cítim v pohode, na moje prekvapenie som z toho veľmi šťastný,” prezradil v rozhovore Matúš.

MATÚŠ aktuálne účinkuje v markizáckom seriáli Oteckovia, kde hrá účtovníka Paľa. Na snímke s kamarátkou a kolegyňou ANDREOU BUČKO. Zdroj: Archív NMH

„Ja som sa cítil najskôr ako sociopat. Keď sa narodila malá, nemal som to tak, že láska na prvý pohľad ani zďaleka. Až potom taký 3. mesiac to bolo prehnané emóciami z mojej strany, že to už nevie rásť, ale rastie to ďalej. Nemyslel som, že to bude takéto super, ale je to,” dodal na záver šťastný otecko.

