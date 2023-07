Martin Huba sa narodil v Bratislave v umeleckej rodine 16. júla 1943. Mama bola operná speváčka Mária Kišoňová-Hubová. Otcom a hereckým vzorom bol zaslúžilý umelec Mikuláš Huba. Vysokú školu múzických umení v Bratislave absolvoval v roku 1964. Prísni rodičia ho od hereckej kariéry neodhovárali, no podľa jeho slov sa ustavične báli, že sa ukáže, aký je netalentovaný.

Martin Huba vo filme Obsluhoval som anglického kráľa. Zdroj: Magicbox

Ako hovorí jedna známa príhoda, hneď po umelcovej prvej premiére mu otec povedal, nech sa rozhodne študovať niečo iné, že ho ešte uživí… Hoci by sa mohlo zdať, že po skončení školy mu rodina v kariére na doskách SND, kde otec pôsobil ako činoherný šéf, podá pomocnú ruku, nestalo sa to. Na javisku sa neskôr s otcom stretol len raz, v roku 1980 v Turgenevovej hre Mesiac na dedine na doskách SND. Herecky boli síce rozdielni, ale v súkromí sa mali veľmi radi. A hoci svojmu synovi spočiatku neveril, nakoniec sa Martin vybral v hereckých šľapajach svojho otca Mikuláša Hubu. Ten nakoniec uznal jeho talent a podporoval ho až do roku 1986, keď zomrel len týždeň pred svojimi 67. narodeninami.