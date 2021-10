Maroš Kramár (62) sa po rozvode v roku 2019 presťahoval do nového letného sídla v Dunajskej Lužnej. V tichej lokalite si vo svojej luxusnej vile užíva pokoj, súkromie, svojho štvornohého miláčika a určite aj mladšiu priateľku Inu. Herec už zopárkrát ukázal čo-to z jeho domu, no a najnovšie nechal nahliadnuť do ich kuchynského kráľovstva, kde vznikajú rôzne dobroty.

Maroš Kramár má kšefty nielen u nás, ale aj dosť často aj u našich západných susedov. No a preto si zarobené peniaze môže patrične užívať a može ich investovať do svojho bývania. Pred viac ako dvomi rokmi sa presťahoval do novej vily v Dunajskej Lužnej.

Maroš Kramár Zdroj: Instagram.com/maroskramar

Okrem veľkého pozemku si vychutnáva aj jazero, do ktorého si môže skočiť rovno zo svojho móla. No a najnovšie sa na sociálnej sieti pochválil fotkou, ako to vyzerá v jeho kuchyni. V nej nechýbajú rôzne moderné spotrebiče, stojan plný dobrých vín, elegantné poličky či keramická varná doska. Hercovi to na fotkách v kuchyni, ako pripravuje jedlo, naozaj prasuje. V takej kuchyni je radosť variť. Svojím kuchárskym umenín určite potešil aj svoju spoločnosť, ktorej prichystal prepeličie vajíčka.

